Jörn Kerckhoff

Eberswalde (MOZ) Im Laufe des Sonnabend wurde die Feuerwehr Eberswalde zu einer Personensuche an den Grimnitzsee gerufen.

Die Person wurde in dem See vermutet, so die Auskunft der Leitstelle – Auskunft über Geschlecht oder Alter machte sie nicht. Im Einsatz seien auch die Abteilungen Ladeburg mit einem Sonargerät und Pankethal mit einer Drohne gewesen. Bis zum Abend sei die Suche jedoch erfolglos verlaufen und wurde wegen der Dunkelheit zunächst abgebrochen. Am Sonntag soll sie fortgesetzt werden, hieß es.