Sandra Euent

Falkensee/Dallgow-Döberitz (BRAWO) Der Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung lädt am 7. Dezember zu seiner Tierweihnachtsfeier in das Tierheim in der Dallgower Straße 104 ein. Von 12 bis 17 Uhr erwartet die Besucher ein kleiner Weihnachtsmarkt, Kaffee, Kuchen und vegetarische Speisen, sowie eine kleine Tombola. Natürlich kann das Tierheim besichtigt werden. Weihnachtsgeschenke und Spenden für die Tiere sind auch gern gesehen. Jedoch sind die Tiere selbst keine Weihnachtsgeschenke, daher vermittelt das Tierheim vom 7. Dezember bis zum 1. Januar nicht.