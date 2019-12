Jürgen Liebezeit

Oranienburg (MOZ) Ronny Heinrich und sein Orchester haben zusammen mit Gastmusikern am 1. Adventssonntag in der Oranienburger Nicolaikirche fast 900 Besucher in zwei Konzerten auf Weihnachten eingestimmt. Die Musiker spielten klassische Melodien wie "Petersburger Schlittenfahrt", "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Santa Claus is coming to town" sowie traditionelle Weihnachtslieder. Beide Konzerte waren komplett ausverkauft. Für das nächste Doppelkonzert in Oberhavel (Rathaus Hohen Neuendorf am 21. Dezember) gibt es nur noch wenige Restkarten.