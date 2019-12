Sandra Euent

Schönwalde-Glien/Pausin (BRAWO) Weil ehrenamtliche Arbeit wichtig für die Gemeinschaft in den Gemeinden ist, zeichnen die Gemeinden gern engagierte Menschen aus. Den Anfang machte in diesem Jahr die Gemeinde Schönwalde-Glien, die kürzlich in der Waldschule Pausin zum 15. Mal engagierte Personen ehrte und ihnen eine extra kreierte Ehrenamtsmedaille überreichte.

Heidi Neumann-Rappsch war leider nicht anwesend. Die Grünerfelderin wurde aber für ihr Engagement als Ortschronistin, die auch schon ein Buch zum Ort heraus gebracht hat.

Corinna Schubert aus Paaren-Glien konnte ihre Medaille persönlich in Empfang nehmen. Sie ist seit vielen Jahren aktive Darstellerin bei Musical- und Theateraufführungen des Jugendclubs Paaren, dessen Vorstandsmitglied sie seit 2003 ist.

In Perwenitz lebt Gerhard Becker, der ein wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft ist. So hilft er bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen im Ort. Außerdem ist er Mitglied im Verein "Hilfe für Kinder aus Mogilew", der sich für Kinder mit Spätfolgen der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl einsetzt.

Obwohl Magrid Gremmer schon 82 Jahre alt ist, ist sie immer noch in ihrem Heimatort Pausin engagiert. Sie besucht die Ortsbeirats- und Gemeindevertretersitzungen, war viele Jahre lang Wahlhelfer, zählte Fahrzeuge an der L16 und steht allgemein allen mit Rat und Tat zur Seite.

Seit 2010 ist Marco Poetsch Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wansdorf. Seit 1995 ist er dort Feuerwehrmitglied und hat sich in dieser Zeit mit Hilfe vieler Lehrgänge und Fortbildungen für den Führungsdienst qualifiziert. Er wurde für seine engagierte Führung, mit der er die Kameraden gut zusammen hält , ausgezeichnet.

Ein weiterer Feuerwehr-Kamerad durfte sich über die Ehrung seines Engagements freuen. Ralf Fahrenholz ist Hauptlöschmeister und Truppenführer in der Ortswehr Schönwalde-Dorf, zu der er bereits seit 1993 gehört. Auch außerhalb der Dienstzeiten ist er immer für seine Kameraden da und ein Osterfeuer oder Jolkafest könne man sich ohne ihn gar nicht mehr vorstellen.

Johanna Blaudszun engagiert sich u.a. in der Bibliothek der Gemeinde, ist Lesepatin und Leseoma, ist Mitglied im Literaturkreis des kreativ e.V. und bastelt während des Adventsmarkts des kreativ e.V. alljährlich mit den Kindern.

Ausgezeichnet für sein musikalisches Talent in der Beschallung diverser Veranstaltungen in der Gemeinde wurde Olav Warmbier.

Ganz besonders war die Ehrung des Ordnungsamtsleiters Kurt Hartley, der demnächst in den Ruhestand geht. Doch nicht nur in seiner Funktion als Mitglied der Gemeindeverwaltung war Hartley immer engagiert, sondern auch ehrenamtlich hat er an vielen Stellen mit angepackt. So war er lange Jahre Vorsitzender der SG Paaren.