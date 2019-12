Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Einer der modernsten und schönsten Jugendclubs in Oberhavel ist am Sonnabend in Glienicke eröffnet worden. Nach viereinhalbjähriger Planungs- und Bauphase ist der "First Floor" am Eingang zum Bürgerpark in Betrieb gegangen. "Der Treff ist ein Ort der Akzeptanz und des Wohlfühlens", freute sich Clubleiter Andreas Brandt auf künftig optimale Bedingungen für die Jugendsozialarbeit.

Der neue Treff für Kinder und Jugendliche befindet sich direkt neben der Skateranlage am Bürgerpark und hat 775 000 Euro gekostet – 125 000 Euro mehr als ursprünglich geplant. Zur Eröffnungsfeier kamen mehr als hundert Gäste.

Der Standort ist ganz bewusst ausgewählt worden. Zum einen ist die größte Grundschule des Kreises in unmittelbarer Nachbarschaft – das bringt permanent neue Besucher. Zum anderen ist die Skateranlage am Eingang zum Bürgerpark einer der Treffpunkte von Glienicker Jugendlichen, auf den die Sozialarbeiter nun einen direkten Blick haben. "Wir haben hier einen echten Standortvorteil", sagte Jugendclubleiter Andreas Brandt am Rande der Eröffnungsfeier. Der alte Jugendclub hatte sein Domizil in einer alten Baracke an der B 96 – quasi auf dem früheren Grenzstreifen am Rande der Gemeinde. Brandt freut sich vor allem, dass die provisorischen Verhältnisse im Vereinszimmer der Dreifeldhalle nun beendet sind. Denn nach dem Ende des Pachtvertrages im alten Domizil sind die drei Jugendsozialarbeiter in einem kleinen Zimmer der Dreifeld-Turnhalle untergekommen. Jetzt können sie den Kindern und Jugendlichen auf 175 Quadratmetern Freizeit- und Beratungsangebote bieten. Der Stelzenbau, der an die Grundschule andockt, beherbergt unter anderem einen großen Begegnungsraum, ein Spielzimmer, einen Projektraum sowie eine Küche. Viele Gäste überreichten dem Jugendclub kleinere und größere Präsente. Sabine Nemitz-Pollmann, Gemeindevertreterin und Inhaberin der Edeka-Filiale im Ort, spendete der neuen Einrichtung 1 000 Euro als Startkapital.