Jürgen Liebezeit

Wildau (MOZ) Der liberale Bürgermeister von Glienicke, Dr. Hans Günther Oberlack (Bild), ist am Sonnabend nicht zum stellvertretenden Vorsitzenden der Brandenburger FDP gewählt worden. Er unterlag bei der Abstimmung deutlich gegen den Grünheider Thomas Wötzel, der erst am Sonnabend seinen Hut in den Ring geworfen hatte. Oberlack hatte sich bereits im Vorfeld für diesen Posten ins Gespräch gebracht, nachdem ihm die Kandidatur angetragen worden war, damit der Norden des Landes Brandenburg bei den Liberalen auch Gewicht bekomme.

"Das ist kein Beinbruch für mich", sagte Oberlack am Sonntag. Er habe in seiner Rede die Mitglieder nicht von sich überzeugen können, räumte er ein. Zudem habe der Unternehmer Wötzel aus Grünheide einen großen Standortvorteil gehabt. "Dort will Tessla bauen. Mit Thomas Wötzel haben wir dann einen Mann direkt vor Ort", so der Glienicker. Oberlack bleibt als Beisitzer weiterhin Mitglied des Landesvorstandes. Der Experte für Finanz-, Wirtschafts- und Kommunalpolitik schloss sich am Wochenende dem Verband liberaler Kommunalpolitiker an. "Da kann ich unsere neue Vorsitzende Linda Teuteberg auch gut unterstützen", so Oberlack. Er will künftig den Fokus der Landespolitik auf die Sorgen der Kommunen lenken. "Ich sage immer: ‚Schaut euch an, ob es in den Kommunen umgesetzt werden kann’", so Oberlack.