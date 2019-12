Katharina Schmidt

Angermünde (MOZ) Für zehn Minuten verdunkelte sich die Angermünder Rosenstraße am Freitagabend. Nur das Flackern einiger Feuerkörbe schenkte den rund 200 Anwesenden etwas Licht. Sie waren extra für diese kleine Zäsur in die Einkaufsstraße gepilgert, um sich durch das erste offizielle Angermünder Einleuchten auf die Weihnachtszeit einstimmen zu lassen.

In Zusammenarbeit mit den anderen Geschäften in der Straße hatte sich Bäckermeister Klaus Schreiber vor drei Wochen die besinnliche Aktion "Licht an!" ausgedacht. "Bevor wir gar nichts unternehmen, dachten wir, es wäre eine schöne Idee, in den Advent zu leuchten." Begleitet wurde die Lichtpause mit einem Imbiss aus Bratwürsten, Wildschweinfleisch und wärmendem Glühwein. Die teilnehmenden Geschäfte ließen ihre Läden eine Stunde länger offen und boten Rabattaktionen auf ihre Waren an.

Ein bisschen Weihnachtsfrieden

Als sich nun die Rosenstraße komplett verdunkelte, ertönten aus ihrer Mitte plötzlich zankende Stimmen. Es erschienen zwei Frauen in leinenen Magd-Gewändern, die in einen bitterbösen Streit verfielen, welcher erst durch die Mahnung einer dritten Magd geschlichtet werden konnte: "Dieser Neid, diese Habgier und Kaufsucht! Eigentlich wollen wir doch nur ein bisschen Weihnachtsfrieden!", mahnte die Frau im Dunkeln. Die kleine Szene stammt aus einem Stück der Theatergruppe ZeitenGeister, die über das Jahr historische Stadtführungen in Angermünde veranstaltet und 600 Jahre Lokalgeschichte mimt.

Anschließend ergriff Bürgermeister Frederik Bewer das Wort und nannte die Lichtaktion "eine der schönsten Straßensperrungen in diesem Jahr." Denn anlässlich dieser erstmaligen Veranstaltung wurde die Rosenstraße für Fahrzeuge gesperrt. Bevor die weihnachtliche Beleuchtung wieder in Betrieb genommen werden sollte, bat Bewer um eine Minute Ruhe. Jedoch müssen wohl einige Kinder zu aufgeregt gewesen sein, denn so ganz wollte sich die Stille nicht einstellen. Nach einem gemeinsam runtergezähltem Countdown erhellte sich die Straße wieder unter freudigen Ausrufen der Zuschauer. Sogleich stimmten die Angermünder Stadtsänger das erste von vielen Weihnachtsliedern an und wurden von den Besuchern gesanglich unterstützt.

Für die Angermünder Martina und Michael Kirschke hatte sich das Kommen gelohnt. Sich an einem der Feuerkörbe aufwärmend, ließen sie sich die Bratwurst schmecken und zogen positive Bilanz: "Wir finden das gut, dass man auf die Geschäfte in der Straße hinweist. So ein kleines Event ist einfach nett, um mehr am Stadtleben teilzunehmen."