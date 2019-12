Holger Rudolph

Neuruppin Hunderte Besucher kamen am Sonnabend zum Adventsnachmittag der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ruppin in die Neuruppiner Klosterkirche.

Im Anschluss an die vom Gemeindepädagogen Thomas Klemm-Wollny geleitete Andacht führten Mädchen und Jungen der Evangelischen Schule das Stück "Das Wichtigste bist du" auf. Die Erkenntnis, dass Menschlichkeit und der menschliche Umgang miteinander äußerst wichtig sind, passe sehr gut zur beginnenden Adventszeit, befand Klemm-Wollny. Bereits zur Tradition geworden ist der Markt zu Gunsten des evangelischen Hilfswerks "Brot für die Welt". An mehr als 30 Ständen boten Ruppiner Christen sowie eine Vielzahl von Initiativen und Geschäften ihre Waren an. Erstmals vertreten war auch die baptistische Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde.

Am Stand des Weltladens vom Verein Esta Ruppin wurden neben Korbwaren und Schalen auch Spielzeug und Kaffee aus nicht ausbeutenden Unternehmen in Entwicklungsländern angeboten. Die Einnahmen des Verkaufs fließen in diese Betriebe.

Erstmals dabei waren die "Ruppiner Dachse". Die jungen Pfadfinder gehören zum Ring evangelischer Gemeindepfadfinder. Pfarrer Gregor Hamsch, selbst auch Pfadfinder, freute sich, dass inzwischen 35 Mädchen und Jungen aus der Region bei den christlichen Pfadfindern mit von der Partie sind. Diese Kinder und Jugendlichen hatten draußen vor dem Kirchenportal eine Jurte aufgebaut, in der sie mit Röstbehältern, die sie ins Feuer hielten, Popcorn herstellten und an die Gäste verkauften.

Kinder, die Lust zum Basteln hatten, konnten unter anderem Engelsfiguren herstellen. Außerdem fanden zwei Führungen in den Turm der Kirche statt. Die Aussicht von oben entschädigte für den etwas beschwerlichen Aufstieg.

Um 17 Uhr begann im Gotteshaus das vorweihnachtliche Konzert "Machet die Tore weit" mit dem Posaunenchor und den Kinderchören unter Leitung von Kantor Matthias Noack.

Zum Ende des Konzerts läuteten die Glocken der Kirche mehrere Minuten lang die Adventszeit ein. Eine schöne Tradition, zu der viele Besucher eigene kleine Glocken mitgebracht hatten, die auf angenehme Weise mit dem Klang der großen verschmolzen.

Weitere Bilder unter www.moz.de/Galerie/Fotos