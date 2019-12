MOZ

Eisenhüttenstadt Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag zu Sonnabend in das Angelgeschäft in der Alten Poststraße eingedrungen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Laden, brachen dort einen Getränke­automaten auf und stahlen aus dem Automaten einen laut Polizeimitteilung geringen Bargeldbetrag. Aufgrund des bei dem Einbruch angerichteten Sachschadens beläuft sich der Gesamtschaden auf geschätzt 1250 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und Kriminaltechnik zum Einsatz gebracht.