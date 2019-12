Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wir können noch so viele neue Fahrzeuge kaufen und Gerätehäuser bauen, wenn uns die Einsatzkräfte fehlen, sodass sie ausrücken können." Karl-Heinz Köppen, ehemaliger Kreisbrandmeister in Ostprignitz-Ruppin, fand bei der Auszeichnungsveranstaltung von langjährigen Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr am Sonnabend in Kyritz deutliche Worte. "Es ist ein Problem, das bei den Verantwortlichen im Land zu wenig Beachtung findet." Er sieht es deshalb als "zentrale Aufgabe von Land und Kreis" an, in den Gefahrenabwehrbedarfsplänen auch konkrete Ideen zur Gewinnung von Einsatzkräften zu formulieren und die nötigen Strukturen dementsprechend anzupassen. "Dieser Wunsch ist die Grundlage für die Zukunft und das Weiterbestehen der Feuerwehr."

Jedes Jahr sei die Zahl der Feuerwehrleute im Kreis um rund 100 zurückgegangen, berichtet Kreisbrandmeister Wolfgang Hohenwald. Erst 2018 schwächte sich der Abwärtstrend leicht ab, als lediglich 20 Mitglieder weniger vermeldet werden konnten. "Das ist ein kleiner Lichtblick. Die Personalentwicklung im Landkreis hat sich leicht stabilisiert", resümierte Hohenwald. Doch eine deutliche Trendwende sei nicht in Sicht, ergänzte Landrat Ralf Reinhardt. "Der Kreis setzt weiter auf die freiwillige Feuerwehr und wird die bewährte Struktur beibehalten." So sorgten im vergangenen Jahr in Ostprignitz-Ruppin bei den Feuerwehren 1 515 Männer und 225 Frauen für die Sicherheit ihrer Mitmenschen. Ehrenamtlich.

Eine Tatsache, die auch Frank Kliem, Vize-Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, überaus kritisch sieht. "Wir muten den Kommunen etwas zu, was eigentlich staatliche Daseinsvorsorge ist." Er verwies auf das Nachbarland Polen, wo es parallel zur freiwilligen Wehr in den Landkreisen und Kommunen auch eine staatliche Berufsfeuerwehr gibt. "Die profitieren auch von EU-Fördergeldern, die wir so nicht bekommen."

Aber auch die Wahrnehmung der Arbeit der Feuerwehr durch die Öffentlichkeit sei ausbaufähig. "Die Grenzen des Erträglichen sind nicht erreicht, sie sind längst überschritten", sagte der Kreisbrandmeister auch in Hinblick auf die zunehmende Zahl an Angriffen auf Rettungskräfte. "Wir vollbringen Höchstleistungen bei Bränden, Unfällen und Katastrophen. Aber nicht überall wird unser Engagement so hoch geachtet, wie die Kameraden das verdient hätten."