Jens Fenske

Angermünde Für den 8. Spieltag war die Reihenfolge der Partien geändert worden, sodass die zum Teil schulpflichtigen Spieler des VC Angermünde die ersten beiden Spiele an diesem Abend austragen konnten.

Im ersten Match standen sich die Teams des VCA und die Angermünder Ballsportler (ABS) gegenüber. Das sehr junge und einsatzstarke VCA-Team konnte durch eine gute Annahme mit vielen schnellen Angriffen punkten und einen deutlichen 25:18-Satzgewinn einfahren.

Im zweiten Satz hatten sich die routinierten Spieler von ABS im Block besser auf den Gegner eingestellt. VCA war dadurch verunsichert und es unterliefen ungewohnt viele Fehler, sodass ABS ebenfalls einen klaren Satzgewinn mit 25:16 verbuchte. Im folgenden Tiebreak hatte sich VCA wieder gefangen und gewann sicher mit 15:9 den Satz das Spiel mit 2:1.

Jugend schlägt Routiniers

Vor der nächsten Begegnung VCA gegen SSV PCK Schwedt I war man gespannt, wie sich das Spiel Jugend gegen Routine entwickeln würde. Diese Frage wurde sehr schnell beantwortet: Beim VCA klappte fast alles. Gute Annahme, schnelle Angriffe und ein sehr beweglicher Block sorgten für eine schnelle Führung bis zum 12:4. PCK nahm eine Auszeit und danach spielte das Team routiniert seine Angriffe aus und es gelangen gute Blockaktionen, die bis zum 18:18 führten. Nach einer VCA-Auszeit fingen sich aber deren Spieler und es gelang ihnen ein knapper 26:24-Satzgewinn.

Am Anfang des zweiten Satzes konnte sich kein Team absetzen. Ab Satzmitte ließ bei den Schwedtern, die wieder nur mit fünf Spielern antraten, aber Kraft und Konzentration nach, um ständig freie Lücken im Hinterfeld zu schließen. VCA gewann den Satz mit 25:21 und das Spiel mit 2:0. Also ging die Jugend als Sieger vom Platz. Im Spiel zwischen ABS und PCK gelang es keinem Team, sich in den Sätzen deutlich abzusetzen. Ständig wechselten die Führungen und die Auszeiten wurden häufig in Anspruch genommen. Erst zum Satzende setzten sich die Schwedter jeweils mit 25:20 und 25:22 durch und gewannen das Spiel mit 2:0.

Jetzt sind noch zwei Spieltage auszutragen. BSG Leipa I, VCA und die SpG Criewen/Karthaus haben noch gute Aussichten, Herbstmeister zu werden. PCK I hat alle Spiele absolviert und kann sich nicht mehr verbessern. ABS verbleibt zunächst auf dem sechsten Platz.