Hans Eberhard

Frankfurt Die Pflicht erfüllt, kann man sagen, mehr aber auch nicht. Wenn da nicht die permanente Abschluss- und Auswärtsschwäche wäre, könnten die Oderstädter besser dastehen als auf dem momentanen 3. Platz mit großem Abstand zum Spitzenreiter RSV Eintracht. Wieder gut gespielt und die Szenerie gegen defensiv eingestellte Randberliner klar beherrscht, doch erneut zu viele Chancen liegen gelassen – so das Fazit.

Das alte Dilemma begann schon nach 20 Sekunden. Halbrechts setzte sich Tobias Fiebig gegen Philipp Schmid durch, doch dann verzog er. Eine Minute später spitzelte Marcel Georgi den Ball über den herauseilenden Schlussmann hinweg ins Toraus. So ging es munter weiter. Georgi (zweimal) und Paul Karaszewski scheiterten am routinierten Danny Kempter (31). Dann versuchte es lediglich Karaszewski mit Distanzschüssen. Der "Sechser" erwies sich wieder als Dreh- und Angelpunkt der Frankfurter im Zug nach vorn. "Unersetzbar", urteilte auch Co-Trainer Björn Keller über den "Dauerbrenner", "der viel an Verantwortung übernimmt". Erst eine präzise Spielverlagerung von Georgi auf die linke Seite brachte die längst überfällige Führung durch Robin Grothe.

Ein Treffer von Maik Frühauf unmittelbar nach einem Freistoß von John Lukas Sauer fand wegen äußerst strittiger Abseitsstellung keine Gnade (38.). Dennoch: Das 2:0 nach Grothe-Eckstoß und Kopfball vom aufgerückten Jung-Verteidiger Hendrik Haack hätte eigentlich die Weichen auf einen ganz klaren Sieg stellen müssen. Doch die größte Möglichkeit unmittelbar vor der Pause vergab Sauer. Nach Foul von Leonell Noukimou an Niclas Weddemar donnerte der immer kampfbereite Dauerrenner den "Elfer" mit starkem linken Fuß ganz schwach weit über das Quergestänge. Dass dieses Halbzeit-Resultat schon den Endstand bedeuten würde, ahnte beim heißen Pausentee niemand.

Nun kommt Eisenhüttenstadt

Nach dem Seitenwechsel stemmten sich die Gäste, die bis dahin nur einen Torschuss zustande gebacht hatten (39.), mit etwas größerem Offensivmut gegen eine noch höhere Niederlage. Trotz aller Bemühungen zeigten sie sich vorn zu harmlos, es blieb bei einzelnen Nadelstichen. Die letzten zehn Minuten dezimierten sie sich auch noch selbst: Gelb-Rot für Pascal Lange nach wiederholtem Foulspiel. Auf der Gastgeberseite wieder das gleiche Bild: Der eingewechselte Artur Aniol hätte wie bei den vorjährigen 1:1-Punkteteilungen gegen die Bernauer wieder sein Tor machen können, doch er verzog (68.) ebenso wie Grothe (70.). Auch Frühauf und Weddemar mit Kopfball konnten in der Schlussphase den wackeren Kempter nicht überwinden. Ein Handspiel von Noukimou übersahen die Unparteiischen.

Am kommenden Sonnabend um 13 Uhr kommt der FC Eisenhüttenstadt zum traditionellen Liga-Derby ins Frankfurter Stadion der Freundschaft und wird sich wahrscheinlich stärker wehren als der mitabstiegsgefährdete FSV Bernau.

1. FC Frankfurt: Marvin Benno Lähne – Leon Herzberg, Hendrik Haack, Erik Huwe, John Lukas Sauer – Paul Karaszewski, Maik Frühauf – Tobias Fiebig (67. Artur Aniol), Marcel Georgi, Robin Grothe – Niclas Weddemar

Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz) – Zuschauer: 71 – Besonderes Vorkommnis: Sauer vergibt Foulelfmeter (45.)