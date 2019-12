Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auto-Schlangen in der Luisenstraße und den umliegenden Straßen, Besucher-Schlangen auf dem Gelände: Auch auf dem 14. Adventsmarkt bei Wichern drängelten sich am ersten Advent hunderte Besucher aus der ganzen Region. Von 14 bis 19 Uhr gab es auf dem Diakonie-Gelände neben Kultur in der Kapelle, auch Märchenlesen, Ponyreiten, ein Trödelstübchen und Bio-Wurst aus den Gronenfelder Werkstätten.

Warten mussten viele Gäste vor dem Zelt mit den Handarbeiten, wo es Keramik in allen Formen und Farben gab. Eine Einlasskontrolle regelte den Menschenstrom. Schön süß ging es dagegen bei Ben und Maxi zu. "Hmmm, ich liebe Zuckerwatte", sagte der Sechsjährige. Zum Glück kamen er und seine Schwester relativ zügig dran. Denn beim Waffelstand verlief die Warteschlange quer über den Innenhof.

"Das ist mein Lieblings-Weihnachtsmarkt", sagte eine ältere Dame vor sich hin, während sie den mit Kerzen ausgeleuchteten Weg entlang spazierte. Mit heißem Glühwein und deftigem Grünkohl trotzten viele Besucher den niedrigen Temperaturen. Oder liefen sich von Stand zu Stand warm, denn davon gab es in der Luisentraße eine ganze Menge.