Finowfurt Die Finowfurterin Juliane Ness wird ab Januar 2020 neue Leiterin des Bauamtes der Gemeinde Schorfheide. Die Gemeindevertretung hat den Personalvorschlag von Bürgermeister Uwe Schoknecht auf der Sitzung am 28. November bestätigt. Juliane Ness tritt die Nachfolge von Bert Siegel an, der die Gemeindeverwaltung zum Jahresende aus familiären Gründen verlassen wird. Die 39-jährige Juliane Ness ist gelernte Bauzeichnerin und hat im Jahr 2008 ein Studium für Landschaftsnutzung und Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) Eberswalde erfolgreich abgeschlossen. Danach war sie im Bau- und Ordnungsamt des Amtes Britz-Chorin-Oderberg tätig und qualifizierte sich berufsbegleitend zur Verwaltungsfachwirtin. Seit dem 1. Oktober 2018 arbeitet Juliane Ness als Sachbearbeiterin für Planung und Bauordnung in der Gemeindeverwaltung Schorfheide. Sie setzte sich unter zehn Bewerbern durch.