Ausgezeichnete Feuerwehrleute

Für 60 Jahre Mitgliedschaft bei der der Feuerwehr wurden ausgezeichnet: Dieter Brand (Manker), Fritz Kaatz (Wustrau), Heinrich Bohne (Dessow), Kurt Reimann (Wusterhausen), Lothar Thal (Kyritz), Adolf Timm (Kyritz), Hermann Baumann (Mechow), Georg Zeh (Drewen), Arnfried Hoffer (Linow), Gunter Schulz (Dierberg), Udo Redmann (Rheinsberg), Karl-Heinz Scharf (Rossow), Siegfried Runge (Sewekow), Gebhard Pfanne (Breddin), Heinz Palmowske (Kränzlin), Heinz-Jürgen Bachmann (Walsleben) und Heinz Engler (Temnitztal Nord)

Seit 70 Jahren sind dabei: Heinz Erstling (Linum), Wilhelm Frieske (Herzsprung), Walter Mosolf (Dossow), Ulrich Lemke, Karl-Heinz Wördel (beide Groß Haßlow) und Erhard Matysik (Niemerlang). Die Auszeichnung für 80 Jahre Mitgliedschaft konnte Walter Holz aus Herzsprung wegen Krankheit nicht entgegen nehmen.

Das Ehrenkreuz des KFV OPR erhielten: Cornelius Voye (Linum), Sebastian Giesert (Temnitztal Nord), Bodo Koher (Kyritz) Frank Baumann und Frank Homann (beide Wittstock).

Das Leistungsabzeichen des LFV in der Sonderstufe Gold ging an: Thomas Fechner, Christian Hohenwald, Peter Theimer (alle Neuruppin), Peter Wolter und Michael Welke (beide Wusterhausen), Steven Arndt (Neustadt), Guido Nöhmke (Kränzlin) und Matthias Herzberg (Rheinsberg).

Ehrenzeichen der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg gingen in Bronze an Dirk Witzlau (Bechlin) und Heiko Erpen (Dreetz) und in Silber an Patrick Jammrath und Sven Rühmland (beide Neustadt) sowie Matthias Neumann (Wusterhausen). Bernd Mario Schulz (Karwe) erhielt das Ehrenzeichen in Gold.

Das Ehrenzeichen des LFV in Bronze bekamen Alexander Schulz und Roland Schröder aus Wusterhausen.⇥ug