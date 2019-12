MOZ

Schönerlinde (MOZ) 2500 Kilogramm Karpfen und 700 Kilogramm Zandern sind in diesem Jahr in Seen des Anglerverbandes Niederbarnim ausgesetzt worden. Mit weiteren 15 Kilogramm Glasaal sollen noch Gewässer bei Lanke und Klosterfelde besetzt werden. Zu erfahren waren diese Zahlen am Freitagabend in der weihnachtlich geschmückten Schönerlinder Gaststätte "Zur Linde". Dort treffen sich die Schönerlinder Angler alljährlich zur Jahreshauptversammlung, um ihr Vereinsjahr zu bilanzieren. Dazu gehören unweigerlich die Auszeichnungen nach den zwei Terminen zum Hegefischen. Als Sieger überzeugte in diesem Jahr Kassenwart Lothar Maletz, der vor Peter Pooch und Petra Jähnke gewinnen konnte. Maletz berichtete den Anglern zudem von den Neuerungen im Verband. Demnach dürfen jetzt, wenn Ruderboote auf dem Wasser erlaubt sind, auch Elektromotore eingesetzt werden. Beim Aal habe sich das Mindestmaß auf 52 Zentimeter erhöht, beim Angeln auf der Ostsee dürfen in Februar und März nur noch zwei Dorsche mitgenommen werden, sonst fünf. Der Vorstand warb für Nachwuchs, da ab 2025 neue Köpfe gebraucht werden.