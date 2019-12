Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der Stand mit den vielen fertig gepackten Geschenken ist auf dem Müllroser Marktplatz ein ganz besonderer. Und er ist ganz besonders gut besucht. Franka Godau und die Eheleute Sabine und Ulrik Krätschmer kommen kaum hinterher, die Lücken auf der Auslage der Holzhütte mit neuen Päckchen zu füllen. Päckchen, die von vielen Dubrowern gepackt worden sind, um Gutes zu tun. Und die Idee ist einfach genial: Die Päckchen werden verkauft, ohne dass die Käufer wissen, was sich unter dem Geschenkpapier verbirgt. Eine Art Julklapp für den guten Zweck. Jedes Päckchen kostet 2 Euro und die Käufer freuen sich zum einen auf die Überraschung, die sie zu Hause erwartet, und zum anderen darüber, dass sie dabei helfen, etwas Gutes zu tun.

"Wir machen das seit fast 15 Jahren", erzählt Franka Godau von der privaten Initiative Dubrower Bürger. Die Geschenke – mehr als 250 Päckchen sind zusammengekommen – stammen von Freunden, Bekannten und Kollegen. "Seit August sammeln wir die Päckchen ein", ergänzt Sabine Krätschmer. Zusätzlich bieten sie auf dem Markt Glühwein, Kinderpunsch und Kekse an. Das Geld, das nach Abzug aller Kosten – auch die gemeinnützige Initiative muss Standgebühren zahlen – übrig bleibt, geht als Spende an die Kita "Schlaubespatzen" in Müllrose. 2018 kamen knapp 800 Euro Spende zusammen. "Uns macht das Spaß und Freude", sagt Ulrik Krätschmer.

Der "Müllroser Weihnachtszauber" hat am Freitagabend und am Sonnabend wieder viele Hundert Besucher angelockt. Während der Bereich rund um die Kirche weihnachtlich geschmückt war und mit einer Pyramide und einem Nostalgiekarussell, mit Kunsthandwerk, frisch gebackenen Stollen und schönen Dingen in den Verkaufshütten punktete, hatte der Marktplatz auch in diesem Jahr eher Wochenmarktcharakter mit Ständen, die zum Großteil nicht oder nur dürftig geschmückt waren, und einer Bühne, auf der am Abend eine laute Schlagerparty gefeiert wurde.

In der Remise konnte nicht nur gebastelt werden, dort empfingen auch der Weihnachtsmann und sein Wichtel die Kinder. "Eigentlich fehlt nur noch der Schnee", sagte dort Simone Pötter.