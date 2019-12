Stefan Scholl

Moskau (swp) Der Gaskonflikt zwischen Russland und der Ukraine spitzt sich zu. Ende des Jahres endet der zehn Jahre alte Vertrag über den Transit russischen Gases durch die Ukraine nach Westeuropa.

Die Verhandlungen über ein neues Abkommen klemmen, bisher verharren beide Seiten auf unvereinbaren Positionen. Eine Wiederholung des russischen Lieferstopps von 2009 zeichnet sich ab.

Gazprom schlägt zwar einen kurzfristigen Kontrakt mit einer Laufzeit von einem Jahr vor. Für Naftogas ist das jedoch unannehmbar. Der ukrainische Konzern verlangt einen neuen 10-Jahresvertrag. Es gilt jedoch als offenes Geheimnis, dass die Russen sich nur noch für ein Jahr binden wollen, weil sie auf die Fertigstellung der neuen Ostseepipeline Nord Stream 2 nach Deutschland warten. "Wenn Nord Stream 2 in Betrieb geht, ist zu erwarten, dass es keinen Transit durch die Ukraine mehr geben wird", klagt Naftogas-Direktor Juri Witrenko der Deutschen Welle. "Die Wahrscheinlichkeit eines Gaskrieges und der Einstellung der Transitlieferungen durch Gazprom liegt bei 90 Prozent" sagt Wolodymyr Omeltschenko, Energiewirtschaftsexperte des Kiewer Rasumkow-Zentrums dieser Zeitung.

Aber eine Einigung sei noch möglich, wenn sich die Präsidenten beider Länder sowie die Führer der EU-Staaten einschalteten. Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj treffen am 9. Dezember in Paris zusammen, Angela Merkel und Emmanuel Macron sind ebenfalls dabei. Außer einer Neuauflage des Friedensplans für den Donbas könnten die Vier auch einen Gaskompromiss verhandeln. Putin hat Kiew schon einen neuen Vertrag "zu europäischen Bedingungen" und 25 Prozent Rabatt auf Direktexporte von 15 Milliarden Kubikmeter jährlich angeboten, was einem Bruchteil der aktuellen Lieferungen entspricht. Aber in Kiew warnen viele Stimmen davor, Putin wolle Gas und Frieden zu einem Paket schnüren, um die Ukraine unter Druck zu setzen.

Die Vorbereitungen auf einen Lieferstopp sind indes in vollem Gange. Nach Angaben des ukrainischen Wirtschaftsportals liga.net hat die Ukraine vor dem Winter 21,6 Milliarden Kubikmeter gehortet, die EU-Länder füllten laut Betreiberfirma Gas Infrastructure Europe ihre Gasspeicher mit über 100 Milliarden Kubikmeter zu fast 95 Prozent. Wie Konzernchef Alexei Miller schon im September erklärte, "pumpt Gazprom Rekordumfänge in das europäische Gaslagersystem". "Man hat den Eindruck", so der Gastransportmanager Sergij Makogon , "als habe Gazprom nicht unbedingt vor, den Transit durch die Ukraine nach dem 1. Januar 2020 fortzusetzen."