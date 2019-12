BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein 19-jähriger Fußgänger wollte am frühen Samstagmorgen gegen 5.20 Uhr die Fahrbahn an der Magdeburger Landstraße überqueren und und wurde dabei von einem vorbeifahrenden PKW BMW erfasst und schwer verletzt. Der Mann war zuvor aus dem Bus ausgestiegen und trat vor ihm auf die Fahrbahn. Zeugen meldeten, bei ihm zuvor Alkoholgeruch wahrgenommen wahrgenommen zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Des Weiteren reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurde zudem eine geringe Menge an Cannabis gefunden und beschlagnahmt.

Der Verletzte wurde nach dem Unfall durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfall wurde aufgenommen, die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.