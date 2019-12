RA

Neuruppin (MOZ) Diebe haben am Freitag ihr Unwesen im Neuruppiner Einkaufszentrum Reiz getrieben. Eine 89-jährige wurde bestohlen. Eine weitere Frau konnte einen Raub in letzter Sekunde verhindern.Eine 58-Jährige, wurde am Freitagmorgen von einem Jugendlichen nach ihrem Einkauf im Reiz in Neuruppin nach der Uhrzeit gefragt. Sie ignorierte die Jugendlichen und ging weiter. Der Unbekannte folgte ihr, schubste sie zu Boden und versuchte ihr den Einkaufsbeutel zu entreißen. Die Frau wehrte sich, so dass der Unbekannte scheiterte und ohne Beute davonlief. Die 58-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht, konnte aber ohne ärztliche Behandlung ihren Weg nach Hause fortsetzen.

Am Freitagmittag war eine 89-Jährige, ebenfalls nach einem Einkauf im Reiz auf dem Heimweg. Dabei begegnete sie einem Unbekannten, der an sie herantrat und ihren Einkaufbeutel inklusive Portemonnaie mit 15 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten aus dem Korb ihres Rollators nahm und verschwand. Zeugen versuchten noch, dem Täter zu folgen, verloren diesen aber aus den Augen. Etwa drei Stunden später fand ein aufmerksamer Passant im Bereich Junckerstraße/Hermann-Matern-Straße die Geldbörse der 89-Jährigen wieder. Es fehlte das Bargeld.