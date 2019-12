MOZ

Wendisch Rietz Die 50-jährige Heike wohnt in Glienicke nahe dem Scharmützelsee und hat zwei erwachsene Töchter. "Ich bin als Gemeindesekretärin tätig und liebe meinen Job", schreibt sie. Seit vier Jahren geht sie einmal pro Woche in die Sauna und lernt im Selbststudium die Steirische Harmonika zu spielen. Zudem liebt sie es zu verreisen. Einmal im Jahr organisiert sie für sich und ihre drei besten Freundinnen aus Kindergartentagen einen kurzen Wellnessurlaub in der Region. "Es gibt so schöne Fleckchen hier bei uns!" Auch liest sie sehr viel. Ihr Motto: "Ich finde, dass jede Frau Schönheit ausstrahlt, sie muss es selbst nur zulassen." Und: "Nur, wer mit sich selbst zufrieden ist, der strahlt das auch Anderen gegenüber aus!"

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2020 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!