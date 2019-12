Erhard Herrmann

Brandenburg Zur Weihnachtszeit ist er in Göttin das Zentrum des Geschehens: der geschmückte Tannenbaum. Das Aufstellen und Schmücken gilt als lieb gewonnene Tradition für die Vorfreude auf das kommende Fest. Zur feierlichen Entzündung seiner Lichter hatte der Dorf- und Kulturverein Göttin e. V. in Zusammenarbeit mit der Kirche zum Lichterfest am Sonntagnachmittag eingeladen. Ein erster Hauch von Adventsstimmung kam jedoch schon beim Gottesdienst in der Göttiner Kirche und der Einweihung der neuen Orgel auf. Als die Dämmerung sich dann über den Weihnachtsbaum senkte, legten Ortsvorsteher Bernd Voigt und Pfarrer Jonas Börsel den Schalter um und brachten ihn in seiner vollen Pracht zum Erleuchten. "Dank der Familie Sand und der Zimmerei Steffen und der Firma Seeger, die den Weihnachtsbaum aufstellten, haben wir in diesem Jahr wieder einen so schönen Baum. Wir vom Dorf- und Kulturverein freuen uns, dass in Göttin dieses Engagement ungebrochen ist", betonte der Ortschef. Nach dem offiziellen Teil entwickelte sich wie jedes Jahr dann ein ungezwungenes und gemütliches Treffen auf dem Dorfplatz zwischen Nachbarn, Freunden und Bekannten. Dabei bewunderte jeder den leuchtenden Weihnachtsbaum in seiner vollen Pracht. Nun kann Weihnachten kommen – auch in Göttin.