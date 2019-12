BRAWO

Brandenburg an der Havel Zwei Jugendliche brachen Sonntagabend gegen 22 Uhr in mehrere Kellerräume eines Neustädter Mehrfamilienhauses in der Kirchhofstraße ein. Zeugen beobachteten die Tat und informierten die Polizei, die die beiden 14- und 15-jährigen Täter auf frischer Tat stellten. Die Jugendlichen beabsichtigten, in diverse Kellerräume einzudringen und unter anderem Alkohol zu entwenden. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen die jungen Einbrecher ein und übergab sie anschließend an die Erziehungsberechtigten