Erhard Herrmann

Brandenburg Ein appetitlicher Duft von Erbsen- und Kartoffelsuppe zog am Samstagmittag durch die Innenstadt. Zur Weihnachtsmarkt-Eröffnung kochten die Freiwilligen Feuerwehren aus Schmerzke und Göttin auch in diesem Jahr ihre Suppen nach Hausmacherart in der Gulaschkanone. Diese heiße und stärkende Mahlzeit hat sich zu einer stadtbekannten Tradition entwickelt und gehört zum Brandenburger Weihnachtsmarkt wie Tannengrün und Glühwein. Den Anfang hatte bereits 2005 Ernst Wegerer, langjährige Ortsvorsteher in Schmerzke, gemacht. Das Ganze wahrlich ein Erfolgsrezept:.Viele nutzten die Möglichkeit, um die Küche zuhause mal kalt zu lassen. Schon während des Aufbaus bildete sich eine lange Schlange vor der Gulaschkanone neben der Weihnachtstanne.

Die Suppen gingen dann schnell über den Tisch, mal mit mal ohne Würstchen. Etliche Besucher hatten auch dieses Mal einen Kochtopf oder eine Schüssel mitgebracht, um gleich drei oder vier Portionen für die Familie mitnehmen zu können. Die Kameraden aus Göttin und Schmerzke begannen bereits am Freitag mit den umfangreichen Vorbereitungen. Damit dann am Mittag alles heiß serviert werden konnte, mussten wir schon am frühen Morgen loslegen. "Das dauert schon eine Weile, bis so viele Liter erst einmal heiß werden", erzählte Göttins Feuerwehrchef Bernd Karge.

Rund 500 Portionen wurden binnen weniger Stunden verkauft. Das Geld kommt wie jedes Jahr einem guten Zweck zu: in diesem Jahr wird der Kita in Göttin, wo sich die Kleinen seit langer Zeit eine Spielehochebene für den Gruppenraum wünschen. Im kommenden Jahr sollen dann die Kids in Schmerzke unterstützt werden.

Auch wenn sich alle Wehrleute am Wochenende schon für den guten Zweck voll eingesetzt haben: noch müssen für das Projekt etwas mehr Spenden zusammenkommen. Deshalb hoffen alle Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren aus Göttin und Schmerzke auf weitere Unterstützer.