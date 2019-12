GZ

Zehdenick (MOZ) In einen Schuppen sind Unbekannte in der Nacht zu Sonntag am Grünen Weg in Zehdenick eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei stahlen die Täter drei elektrische Sägen, einen Rasenmäher, einen Rasentrimmer und eine Schubkarre. Die Polizei gab den Schaden mit rund 3 500 Euro an.