Brandenburg an der Havel Der Tourismusverein Brandenburg an der Havel e.V. (TVB) blickte während seiner Mitgliederversammlung im SORAT-Hotel auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Der Vorsitzende des Vereins, Thomas Deterling, zog ein positives Resümee für die zurückliegenden Monate und dankte den insgesamt 111 Mitgliedern für die geleistet Arbeit, um die Havelstadt und Region touristisch weiter zu voranzubringen.

Vereinshöhepunkte in 2020 sind unter anderem der Touristikerfrühschoppen zum Saisonauftakt im Frühjahr sowie die offene Marketingausschussitzung im Frühherbst – beides, so Deterling, feste Termine im Kalender der Mitglieder und touristischen Anbieter der Havelstadt und Region. Hier können Erfahrungen und Ideen ausgetauscht sowie Netzwerke initiiert und mit Leben erfüllt werden.

In einem der Tagesordnungspunkte der Jahresversammlung berichtete der Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (STG), Thomas Krüger, zu neuesten Trends und Entwicklungen im Tourismus und informiert über Arbeitsschwerpunkte und Kernthemen der STG. Eine kurze Marktanalyse zeigte unter anderem die positive Entwicklung der Übernachtungszahlen mit 207.960 Übernachtungen von Januar bis September 2019. Diese entsprechen einer Steigerung von 5,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Zudem führte Krüger Neues vom kürzlich stattgefundenen Deutschen Tourismustag in Rostock aus und ging mit Blick auf die Gästegewinnung auf die Bedeutung von Touristinformationen (TI) in der "Customer Journey" ein. Die fortschreitende Digitalisierung betrifft alle Arbeitsschwerpunkte der STG. Die TI bleibt auch im Zuge der digitalen Entwicklung ein wichtiger Faktor, um den Tourismus zu stärken und zu fördern. Neben der Unterstützung und persönlichen Betreuung von Gästen, die die Havelstadt besuchen, werden auch lokale Tourismusunternehmen vor Ort bei Projekten unterstützt und touristische Angebote initiiert und entsprechend entwickelt.

Aber auch neue Perspektiven wie beispielsweise die Arbeit mit digitalen Informationssäulen rücken immer mehr in den Fokus. Ebenso sind der Ausbau sozialer Medien sowie die Suchmaschinenoptimierung prioritär. Zahlen belegen eindeutig: 99,1% der User auf Google klicken nur auf die erste angezeigte Seite mit den entsprechenden Einträgen. Um dort mit seinen Angeboten sichtbar zu sein, sind sich die Touristiker einig, bedarf es einem erhöhten finanziellen Aufwand.

Der TVB mit ihren 111 Mitglieder ist Gesellschafter der STG. Weitere Gesellschafter sind der Gewerbeverein Brandenburg e.V. sowie der Stadtmarketingverein Brandenburg an der Havel e.V..