Das Autorenteam aus den Bereichen Architektur, Denkmalpflege und Kunsthistorie in Person von Wolfgang Rose, Kristina Hübener, Marcus Cante und Heidrun Fleege stellte Prof. Dr. Detlef Karg Auszüge aus dem Buch in der Wredow’schen Zeichenschule vor. © Foto: Herrmann

Erhard Herrmann

Brandenburg an der Havel Recht unscheinbar zwischen der Wredow’schen Zeichenschule, der Försterbrücke und dem Jakobsgraben steht die Jakobskapelle. Lange Zeit fand dieses kleine aber bedeutende Stück Baugeschichte keine Beachtung, obwohl es zu den wertvollsten Schätzen der Stadt gehört. Denn ursprünglich gehörte die Kapelle zum gleichnamigen Jakobshospital, das – 1315 gegründet – rund 500 Meter vor der Brandenburger Neustadt an der Ausfallstraße nach Magdeburg lag. Hospital und Kapelle zählten deshalb nicht unmittelbar zum eigentlichen Stadtkern. Die Kranken und Aussätzigen, vor allem solche, die sich als Reisende krank einer Stadt näherten, wurden hier, außerhalb der Stadtmauern, deshalb in aller Regel aufgenommen und von diversen mit der Krankenpflege befassten, mildtätigen, christlichen Orden betreut.

Nicht nur diese abwechslungsreiche Geschichte, sondern auch die Architektur, Denkmalpflege und Kunsthistorie erarbeitete Kurator der Wredow-Stiftung, Prof. Dr. Detlef Karg, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten und veröffentlichte sie jetzt im Buch "Die Jakobskapelle in Brandenburg an der Havel". Mit einem Autorenteam aus den Bereichen der Architektur und Denkmalpflege Joachim Müller, Heidrun Fleege, Wolfgang Rose, Anja Castens, Marcus Cante und Kristina Hübener stellte er nun Auszüge in der Wredow’schen Zeichenschule daraus vor.

"Wir wollen die Wertigkeit der St. Jakobskapelle wieder mehr ins Bewusstsein der Bürger und Besucher der Stadt rücken. Zumal sie mit einer wohl singulären Besonderheit aufwarten kann", erklärte Prof. Dr. Detlef Karg. "Zwar wurden schon einige Bauwerke oder Gebäude zerlegt und an einem anderen Ort aufgebaut. Aber eine fast komplette Kapelle wurde noch nie verschoben", so der Professor weiter.

Im Zuge der Stadterweiterung in der Gründerzeit wurde das gesamte Gebäude "aufgebockt" und auf einer hölzernen Unterkonstruktion um elf Meter in westliche Richtung "verrückt". Bis Ende der 1990er Jahre wurde die Kapelle durch die St. Katharinengemeinde kirchlich genutzt. Danach für kurze Zeit in städtischer Obhut, ging die Kapelle Anfang des Jahres 2000 in das Eigentum der Stiftung Wredow’sche Zeichenschule über. Mit der geplanten Nutzung zu Ausstellungszwecken, als Atelierraum, für Konzerte und Lesungen eröffnete sich für den kleinen Sakralbau eine neue Zukunft. Mit viel Engagement wurde die denkmalgerechte Instandsetzung der Jakobskapelle in Angriff genommen.

In einem ersten Bauabschnitt konnte der eichene Dachstuhl repariert und das Dach mit handgestrichenen Bibern umgedeckt werden. Es folgte die Sanierung der Fassaden und die Reparatur des Turmhelmes, der mit einer neuen Wetterfahne versehen wurde. "Im kommenden Jahr wollen wir die umfangreichen Sanierung- und Restaurierungsarbeiten gebührend feiern. Das wichtige Monument für das Stadtbild wird dann seiner Bestimmung als Ort einer vielseitigen kulturellen Nutzung übergeben", betonte Prof. Dr. Detlef Karg.