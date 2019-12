BRAWO

Brandenburg Auf der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) hat eine deutliche Mehrheit der gewählten Volksvertreter dem Beschluss der Freien Wähler zum Ausbau des Paterdammer Weges zur Verkehrsentlastung in und aus Richtung Eigene Scholle/Wilhelmsdorf zugestimmt. In diesem wurde der Ausbau des Paterdammer Weges als Straße mit Ortsumfahrung des Ortsteils Göttin und Anbindung an den Stadtteil Eigene Scholle/Wilhelmsdorf über den Eichhorstweg/Göttiner Steig vorgeschlagen. "Ziel ist es, durch eine direkte Straßenführung zum Knotenpunkt B 102/L 88 und zur BAB 2 den Verkehr über die Ziesarer Landstraße/Wilhelmsdorfer Landstraße und über die Bahnübergänge Planebrücke und am alten Schlachthof zu entlasten. Aus- und Einpendler, die mit dem Fahrzeug die BAB 2 nutzen, können bei deutlich kürzerer Streckenführung die verkehrsbelasteten Bereiche der Wilhelmsdorfer Vorstadt und des Hauptbahnhofes meiden. Damit verkürzen sich zudem Fahrzeiten nicht unwesentlich. Mit der Entflechtung der Verkehrsströme ergeben sich weitere positive Effekte", heißt in der Begründung der Vorlage.

Die Stadtverwaltung ist nun beauftragt, die zur Umsetzung des Vorhaben erforderlichen Haushaltsmittel als Haushaltsansätze für die Haushalte ab dem Haushaltsjahr 2021 und folgende vorzusehen und die Voruntersuchung, Vorplanung und Linienbestimmung vorzunehmen. Wie aus einer Beantwortung einer Anfrage der Freien Wähler an den Oberbürgermeister hervorgeht, kann das Vorhaben in den nächsten fünf bis sechs Jahren umgesetzt werden. bisher geschätzte kosten sind etwa 4,5 bis 5,5 Millionen Euro.

Gegen die Vorlage stimmte die Fraktion die Linke. Deren Fraktionsvorsitzender René Kretzschmar verschickte im Nachgang der SVV folgende Erklärung: "Nach unserer Meinung ein völlig aus der Zeit fallender Beschluss zum Bau einer Umgehungsstraße durch naturbelassenes Gebiet mit nicht absehbaren Kosten. (...) Dieser Weg grenzt an ein Natur- und gleichzeitiges Landschaftsschutzgebiet. Auf dieser Route müssten unzählige Bäume dem Autoverkehr weichen. Weiterhin soll diese Umfahrung über den Eichhorstweg/Göttiner Steig führen. Hierdurch würden erhebliche Verkehrsströme durch Göttin und das direkte Wohngebiet der Eigenen Scholle geleitet werden. Die Linke war und ist gegen dieses aus der Zeit gefallene Projekt und wir werden dies schon in diesem frühen Stadium zeigen und gegen diese Pläne kämpfen, damit später niemand sagen kann, da hättet ihr aber früher aufstehen müssen. Wir laden alle, die sich ein Bild vor Ort machen möchten und sich gegen neue Straßen im Naturraum einsetzen, zu einer Winterwanderung entlang des Paterdammer Weges am Sonnabend, 14. Dezember, ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Bushaltestelle in Göttin."