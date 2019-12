Markus Kluge

Linum (MOZ) Ein 47-Jähriger hat am Sonntagvormittag unfreiwillig die Aufmerksamkeit der Autobahnpolizei auf sich gezogen, weil er am Steuer seines Mitsubishis mit dem Handy in der Hand telefonierte. Als die Beamten den Fahrer an der Tank– und Rastanlage Linumer-Bruch-Süd kontrollierten stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Demnach hätte er einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen gegen Zahlung von 1 750 Euro entgehen können. Weil er das Geld jedoch nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.