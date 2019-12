BRAWO

Brandenburg an der Havel Eine 19-Jährige wurde am Samstagmorgen gegen 4 Uhr in der Großen Gartenstraße von einem Mann mit obszönen Bemerkungen angesprochen. Dabei berührte der ihr unbekannte Mann das Gesäß der jungen Frau, öffnete seine Hose und entblößte seinen Penis. Die junge Frauwandte sich daraufhin von ihm ab und der Täterverschwand in Richtung des Brandenburger Hauptbahnhofes.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu einer sexuellen Belästigung aufgenommen. Die Geschädigte beschrieb den zirka 165cm großen Mann als etwa 25 Jahre alt und arabisch aussehenden Phänotyp mit Bauchansatz und Drei-Tage-bart. Er trug eine dunkle Mütze und war nach ihrer Aussage mit einer dunklen Jeans, einer schwarze Daunensteppjacke mit aufgesetzter Kapuze sowie dunklen Schuhe bekleidet.