Diedersdorf (MOZ) "Gleiche Rechte für alle Menschen – auch in Märkisch-Oderland!" ist am Montag bei einer Demonstration vor der Ausländerbehörde und dem Sozialamt in Diedersdorf bei Seelow (Märkisch-Oderland) gefordert worden.

Anlass dafür war ein Polizeieinsatz Anfang November, bei dem ein Kameruner in Gewahrsam genommen worden war. Ein per Handy aufgenommenes und ins Internet gestelltes Video hatte danach eine Diskussion über Gewalt bei der Polizei ausgelöst.

"Stoppt die Polizeibrutalität" stand nun auch auf Englisch auf einem Banner. Versammlungsleiter Janno Himpel vom Netzwerk Welcome United verwies zudem darauf, dass der Landkreis Märkisch-Oderland Asylsuchenden noch immer die Krankenversicherungskarte und die Überweisung ihrer monatlichen Unterstützung verweigert.

Märkisch-Oderland sei der einzige Landkreis in Brandenburg, der an dieser Form entwürdigender Kontrolle festhält, hieß es. Das wurde bei der Demonstration auch von mehreren Asylbewerbern in verschiedenen Sprachen kritisiert, darunter in Arabisch, Kurdisch und Französisch.

Eine Frau aus der Gemeinschaftsunterkunft Müncheberg berichtete in Deutsch über die aus ihrer Sicht beengte sowie teils beängstigende Wohnsituation. Vizelandrat Friedemann Hanke (CDU) verwies auf den Gesetzgeber und entsprechende Kreistagsentscheidungen. In Bezug auf die Gesundheitskarte rechnet er noch in diesem Monat mit einer Entscheidung durch das Land Brandenburg.