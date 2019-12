Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) In Falkensee an der Potsdamer Straße und Straße der Einheit hat am Montagvormittag ein LKW-Fahrer einen Radfahrer übersehen und angefahren. Nach derzeitigem Kenntnisstandder Polizei kam der LKW-Fahrer aus Richtung Potsdam und wollte rechts in die Straße der Einheit abbiegen, dabei übersah er den Radler, der in gleicher Richtung unterwegs war, aber geradeaus weiter fahren wollte. Der Senior stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Einmündung musste für die Rettungsmaßnahmen rund drei Stunden lang gesperrt werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ein.