Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Polizei ermittelt gegen einen 17-Jährigen, der am vergangenen Freitagnachmittag am Rande der Fridays-for-Future-Demo (FFF) einen Hitlergruß in Richtung der Versammlungsteilnehmer skandiert haben soll. Nachdem seine Personalien erhoben worden waren, wurde dem 17-Jährigen ein Platzverweis erteilt. Nun muss er sich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.