Neuzugang Berkan Alimler (r.) wurde in der vergangenen Woche verpflichtet und lief in Fürstenwalde zum ersten Mal im Optik-Dress auf. Der 19-jährige Abwehrspieler war deutscher U16-Nationalspieler und stammt aus der Hertha-Jugend. Bis zum Sommer spielte er für Union Berlins U19 in der A-Junioren Bundesliga.Fotos: Roesenberger © Foto: roe