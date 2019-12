MOZ

Neuruppin Auf elektrische Zahnbürsten und Hautcremes hatte es ein Ladendieb am 24. April dieses Jahres in einem Drogeriemarkt an der Neuruppiner Trenckmannstraße abgesehen.

Nun sucht die Polizei mit einer Aufnahme der Überwachungskamera nach ihm. Der Mann hatte den Markt gegen 9.20 Uhr betreten und Waren im Wert von 350 Euro gestohlen. Wer den Dieb kennt, kann sich unter 03391 3540 bei der Polizei melden.