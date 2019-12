Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannter Mann, der am 24. April im Neuruppiner dm-Markt an der Trenckmannstraße gestohlen hat. Er betrat gegen 9.20 Uhr die Filiale und entwendete elektrische Zahnbürsten und Hautcremes im Wert von rund 350 Euro. Diese legte er dann in eine Einkaufstasche und verließ damit das Geschäft ohne zu bezahlen. Die Polizei will nun wissen: Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweisan die Polizeiinspektion in Neuruppin unter der Telefonnummer 03391 3540.