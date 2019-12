Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Kinder, die nicht älter als zehn Jahre sind, brauchen für das Konzert von Max Giesinger am 15. August in Birkenwerder keine Eintrittkarte. Das teilte Organisator Marc Wiedemann auf Nachfrage mit. Er rät Eltern, den Schülerausweis als Nachweis mitzubringen, damit es nicht zu Irritationen am Eingang kommt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten im Vorverkauf (45 Euro plus 1 Euro Gebühr) gibt es auch an unserer Theaterkasse in der Lehnitzstraße 13 in Oranienburg.