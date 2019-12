HGA

Hennigsdorf (MOZ) In eine zurzeit als Wohnung genutzt Lagerhalle sind Unbekannte in der Nacht zu Montag an der Veltener Straße in Hennigsdorf eingebrochen.

Die Diebe stahlen dort ein Fernsehgerät und Schmuck. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 5 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Montag mit.