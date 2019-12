Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Die Weihnachtsmannparade zieht schon seit 2012 nicht mehr durch die Havelstadt, die Tradition der Aftershowparty aber ist geblieben.

Dank der Stadtwerke Brandenburg, deren nunmehr 17. Rockkonzert im Paulikloster am 7. Dezember zu erleben ist. Ab 19 Uhr treibt es Boppin’ B (Foto) rockig, rock’n rollig und frech; ab 21 Uhr inszeniert RadioNation in original 90er-Jahre Outfits die 90er-Musik als Show-Happening! Für Speis und Trank ist im Klostergarten gesorgt. Eintrittskarten sind an der StWB-Rezeption in der Packhofstraße 31 erhältlich, kosten StWB-Kunden 15 Euro, Nichtkunden 25 Euro.