Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zu weiß für schwarzes, zu schwarz für weißes Format-Radio. Mike Hucknall und seine Simply Red müssen zeitlebens ihrer Existenz mit dem Schubladendenken von Musikfans und Kritikern leben. Ein rothaariger Engländer, der tiefschwarze Musik, eben originären Soul macht. Geht das? Mehr als 50 Millionen verkaufte Tonträger sind eine eindeutige Antwort. Und egal, ob nun jemand das Haar in der Suppe sucht und der Combo vorwirft, unter falscher Flagge zu segeln und selbst nicht innovativ genug zu sein, mit dem bewussten Überschreiten von Genre- und Schubladengrenzen haben sich Simply Red einen festen Platz in der Musiklandschaft gesichert. Und sind dort längst nicht mehr allein, man denke an Amy Winehouse beispielsweise.

Nach vier Jahren Pause nun kommen Hucknall und seine Mitstreiter mit einem neuen Album, das in Sachen Richtung und Stil ein eindeutiges Zeichen schon beim Titel setzt. Denn "Blue Eyed Soul" enthält genau jenen angeblichen Widerspruch, den so mancher in der Person des Bandleaders im Bezug auf seine Musik sieht. Doch Simply Red gehen hier noch weiter. Tiefschwarze Seele, fette Bläsersätze und eine gehörige Portion Funk katapultieren den Hörer nicht nur in eine andere Gegend, sondern auch in eine andere Zeit. Was hier bassfest und groovy aus den Boxen kommt hätte auch gut in den 60-ies in eine Langrille gepresst werden können. Die ist übrigens im direkten Vergleich zur digitalen Version ganz klar zu bevorzugen. Denn der analoge Schmelz der Schallplatte, die etwas weichere Abstufung zwischen den Instrumenten und nicht zuletzt der damit deutlich kompaktere Auftritt passen einfach perfekt zur Musik. Dass die dazu defacto in Live-Atmosphäre eingespielt wurde und so einen gewissen Clubcharakter trägt, vollendet den Gesamteindruck. Hucknall gelingen hier einige Ohrwürmer, wenngleich die B-Seite gesamt gesehen etwas gefälliger, weil dynamischer rüber kommt. Aber auch als Gesamtauftritt sehr gelungen.