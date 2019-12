Cornelia Link-Adam

Alt Madlitz (MOZ) Bereits zum vierten Mal gastierte das Düsseldorfer Theater an der Kö für ein Gastspiel-Wochenende in Alt Madlitz. Seit Jahren hält Walter Brune, Chef des Gutes Klostermühle, enge Verbindungen zu seiner einstigen Heimatstadt und ermöglicht so dem Regisseur René Heinersdorff und dessen Team Ausflüge in den Osten Brandenburgs.

Immer wieder mit viel Prominenz. So war der Saal am Freitagabend ausverkauft und am Sonntagabend auch noch gut gefüllt, als "Komplexe Väter", das neueste Werk der Düsseldorfer zur Aufführung kam.

Geboten wurde eine Komödie, die Heinersdorff seinen Freunden, dem Kabarettisten Jochen Busse und TV-Urgestein Hugo Egon Balder als zwei alt gewordene Väter auf den Leib geschneidert hatte. Beide schenkten sich in dem Stück um den neuen Freund der Tochter nichts, boten Dialoge in Höchstform. Auch Schauspieler Karsten Speck, der am Sonntagabend für René Heinersdorff in die Rolle des viel zu alten Schwiegersohns in spe schlüpfte, machte seine Sache gut. Der Saal tobte, die Besucher lachten Tränen und honorierten den Auftritt mit viel Applaus.