Gusow (MOZ) Dieses Premierenturnier der Gusower Preussendarter hatte es wahrlich in sich: Beim1. Preussencup im Sportlerheim sorgte die technisch erweiterte 8-Boardanlage samt Bildschirmen für ein positives Echo bei den insgesamt 48 Startern. Gespielt wurde 501 Double Out. Im Turnierverlauf steigerten sich die Legs von Best of 4 bis zu Best of 9. Los ging es jedoch mit zwölf Vierergruppen, um die 32 Darter für die anschließende K.o.-Runde zu ermitteln.

Als letzter Lokalmatador musste Erik Rollinger im Viertelfinale gegen den späteren Turniersieger Steven Kauk mit einer 3:4-Niederlage die Segel streichen. Kauk indes krönte seine allemal meisterliche Vorstellung mit einem glatten 5:0-Erfolg im Endspiel gegen Christoph Groß. Im kleinen Finale setzte sich Jörg Uhlig gegen Ahkin Chow dann doch etwas überraschend mit 5:2 durch.

Zudem wurden Patrick Deckert von den Neuhardenberger Keilerdartern nach neun Stunden Wettbewerb für die meisten Maxima (180-er) und Tobias Wittwer von der Haßlebener Dartcrew für das höchste Checkout (136) prämiert. Anklang fand im bis auf den letzten Platz gefüllten Sportlerheim eine Tombola mit attraktiven Preisen.