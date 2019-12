Ingo Muhme

Wandlitz Beide Teams haben jetzt genug Punkte und werden wohl nicht mehr absteigen. Ich sehe heute nur noch ein Prestige-Duell", hatte Joachimsthals Trainer Sven von Pruschak vor der Landesklasse-Partie gegen den Barnim-Rivalen Eintracht Wandlitz gesagt. Doch davon war im ersten Durchgang nur wenig zu spüren.

Startschuss von Lucas Schmidt

Marcel Petrahn hätte seine Eintracht in der 7. Minute bereits in Führung bringen müssen, doch sein Schuss passierte die Torlinie klar über dem Gehäuse. Praktisch im Gegenzug dann die Gästeführung durch Lucas Schmidt, der aus dem Rückraum unhaltbar zum 0:1 einnetzte (8.). In der Folgezeit hatte die Pruschak-Elf, die ohne den noch rot-gesperrten Moritz Fedder angereist war, qualitativ einen klaren Vorteil, konnte das zunächst aber nicht in Tore ummünzen.

Doch dann brachte ein schneller Angriff über die rechte Seite und ein strammes Geschoss von Lucas Schmidt das 0:2 (31.). Eintracht-Keeper Dominique Michael Adam reagierte überragend, als er im Eins gegen Eins mit Sebastian Temma die Oberhand behielt.

Auch Paul Roller scheiterte im Duell mit Gäste-Torsteher Fabian Schröder und musste aus der Ferne zusehen, wie seine Kollegen den Gegenangriff nicht unterbinden konnten und sich das ernüchternde 3:0 durch Sebastian Temma einfingen (45.).

Eintracht Coach Matthias Händler hatte für seine Jungs scheinbar die richtigen Worte gefunden und zusätzlich zur Defensivstabilität den baumlangen Felix Fritzsche zum Wiederanpfiff in die Partie gebracht. Und dies zahlte sich gleich aus. Der FSV, scheinbar noch im Kabinenschlaf, bekam Manuel Thomas nach einer Rutschpartie nicht zu greifen, der im Fallen das 3:1 markierte (46.).

Da war es nun, dass erhoffte Derby-Feeling. Denn Wandlitz marschierte und leitete damit eine furiose zweite Halbzeit ein. Die Gäste hatten aber die passende Antwort. Lucas Schmidt nahm beim Freistoß von der rechten Strafraumgrenze genau Maß und zirkelte die Kugel um den kurzen Pfosten, nicht unhaltbar, in die Maschen zum 1:4.

Doch Eintracht gab nicht auf und brachte die Gästeabwehr ganz schön in Bedrängnis, aus der sich die Schorfheider nur noch selten befreien konnten. Wandlitz belohnte sich mit den Treffern durch Adrian Fischer, der einen Mauer-Abpraller, ebenfalls haltbar, ins Netz jagte und Manuel Thomas, dessen Schuss aus einem Zweikampf heraus ins Tor trudelte zum 3:4 (58., 68.).

Die Partie stand jetzt auf des Messers Schneide. Gut zehn Minuten vor Schluss musste die Heimelf ihrem kräftezehrenden Anrennen Tribut zollen. Joachimsthal befreite sich wieder und kam zu Möglichkeiten, den Sack endgültig zuzumachen.

Dem Motto, dass der Wille Berge versetzten kann, folgte die Eintracht in der Nachspielzeit. Ein Freistoß von der rechten Seite nutzte Pascal Böß in aller Freiheit und ohne Abwehrchance für Fabian Schröder zum viel umjubelten 4:4 (90.+3).

Gästetrainer Sven von Pruschak wollte sich nach Spielschluss eigentlich nicht äußern und fasste sich dann doch recht kurz. "Auswärts einen Punkt geholt, das ist doch super", war dann seine zweideutige Aussage mit einem Hauch von Enttäuschung und Frustration.

Bitteres Torverhältnis

Eintracht-Übungsleiter Matthias Händler war schon froh über den Punkt, aber auch ein wenig genervt. "Wir haben das Remis auf jeden Fall verdient. Die clevere Mannschaft hat verdient geführt, weil wir uns aber auch zum Teil wie eine Schülermannschaft angestellt haben. Noch ärgerlicher ist unser Torverhältnis. 33 zu 33 Tore, das geht gar nicht, da muss sich definitiv etwas ändern", kündigte er an.

Wandlitz: Dominique Michael Adam – Daniel Langrock, Steffen Philipp Hennig, Marcel Petrahn (77. Max Heyne)), Adrian Fischer, Pascal Sorgatz, Paul Roller, Manuel Thomas, Ron Kruggel (46. Felix Fritzsche – 83. Johannes Pietschke), Kevin Schwabe, Pascal Böß

Joachimsthal: Fabian Schröder – Christian Lorenz, Christopher Krumnow (80. Rene Runge), Kilian Haß, Niclas Philip Zameit, Tobias Fischer (59. Willi Adler), Marius Martin Falk, Sebastian Temma, Benjamin Ehrlich, Lucas Schmidt, Kevin Brauner