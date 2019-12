mm

Joachimsthal Die Schinkelkirche von Joachimsthal ziert die Tassen, in denen beim Weihnachtsmarkt am Sonntag Glühwein und Kinderpunsch ausgegeben werden. Das Bild hat der 14-jährige Ben Krüger aus Schmargendorf angefertigt. Er besucht die achte Klasse des Freien Gymnasiums und nahm an einem Wettbewerb im Kunstunterricht teil. Sein Werk kommt nun auf die limitierte Auflage der Tassen – ein plastefreies Trinkerlebnis mit gutem Zweck, denn der Erlös kommt dem Förderverein der Schule zugute. Erworben werden können die Gefäße zum Markttreiben rund um Kirche. Beginn ist um 13 Uhr mit Gottesdienst, Baumschmücken, Lampionumzug und mehr.