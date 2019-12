Matthias Henke

Neuglobsow (MOZ) Etwas versteckt steht seit Ende November ein Automat an der Seite des "Haus Brandenburg". Die Idee, ihn aufzustellen, um regionale Produkte an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen, hatte Peter Behnke, der auch den Bootsverleih am Stechlinsee betreibt.

Zu finden sind im Automaten etwa Produkte der Fleischerei Ribbe aus Gransee, der Firma Hemme aus der Uckermark, Eier aus Bredereiche, Apfelsaft aus Gransee, Marmelade aus Rheinsberg, Kaffee und Tee aus Himmelpfort, Getränke aus Grüneberg und noch einiges mehr. In der nächsten Saison soll das Angebot zum Beispiel durch Grillfleisch aus der Region erweitert werden.

Auch Touristen im Blick

Vor etwa zehn Jahren sei er aus Berlin wiedergekommen, erzählt Behnke. Fast zeitgleich schloss die alte Kaufhalle, Eine bedauerliche Entwicklung, die in der Folge nicht rückgängig zu machen war. "Klar, verhungert ist hier keiner", schränkt der Stechliner ein. Aber, dass Produkte gekauft werden können, ohne auf Öffnungszeiten angewiesen zu sein, sei ein Schritt nach vorn, so Behnke weiter, dem bewusst ist, dass ein Automat keinen Laden ersetzt. Aber etwa auch bei Touristen, die für unterwegs etwas mitnehmen wollen, könne man so punkten. Gäste des Ortes nutzten bereits das neue Angebot, genauso wie Einheimische, hat Behnke beobachtet. "Man wird schon auf der Dorfstraße darauf angesprochen." In Sachen Nachschub, kann er noch entspannt sein. "Ich fahre hier sowieso jeden Tag dran vorbei. Dann wird geguckt, ob etwas fehlt. Gespannt bin ich, wie die Nachfrage im Sommer sein wird", sagt er. Noch befinde sich das Projekt quasi in der Testphase. Erste Erkenntnisse: "Apfelsaft geht gut. Und man sieht auch, dass immer wieder die Eier weg sind", so Behnke. Ja, auch verpackte Eier gibt es aus dem Automaten, ohne dass sie zu Bruch gehen. Denn die Technik des Gerätes ist um einiges komplexer, als die jener Maschinen, die etwa in Bahnhöfen größerer Städte Süßigkeiten und Getränke ausspucken, denn hier fährt ein gepolsterter Korb auf die jeweilige Ebene des Automaten, wo das gewünschte Produkt von der Technik nur sanft nach vorne gekippt werden muss.

Der Neuglobsower Automat ist ein "Regiomat". Dabei handelt es sich um eine Marke einer Firma aus Baden-Württemberg. "In Westdeutschland findet man so einen fast an jeder Ecke. Vor allem Bauernhöfe nutzen ihn, um ihre Produkte direkt zu vermarkten. Im Osten ist dieses Konzept noch sehr spärlich vertreten", sagt Behnke. Tatsächlich nennt die Regiomat-Homepage für Oberhavel neben dem Neuglobsower Gerät nur noch jenes der Kraatzer Agrar GmbH.