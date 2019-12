Thomas Berger

Müncheberg Das traditionelle Adventskonzert in Münchebergs St. Marien ist jedes Jahr ein Besuchermagnet. Deutlich über 200 Zuhörer drängten sich am Sonnabend beim 14. gemeinsamen Auftritt des Sinfonieorchesters Strausberg (SOS) der Kreismusikschule und des Schulchors vom Theodor-Fontane-Gymnasium in dieser Form. Unter den Gästen war auch der neue Schulleiter Carsten Sass. Sanft-besinnliche Weisen wie gleich eingangs das weihnachtliche Wiegenlied (Christmas Lullaby) des zeitgenössischen Komponisten John Rutter mischten sich mit kraft- und schwungvolleren Stücken, für die vor allem die jungen Instrumentalisten unter Leitung von Kristian Meißner mit "Angels Rock" oder "Pennsylvania 6-5000" sorgten.