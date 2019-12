red

Mittelmark In einer sich stetig wandelnden Gesellschaft mit immer wieder neuen Herausforderungen haben Familienfreundlichkeit und Bürgernähe eine wichtige Bedeutung. Ob verändernde Familienbilder und -formen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Elternzeitmodellen, Flexibilität und Mobilität, Migration sowie Generationsfragen zum Zusammenleben vor dem Hintergrund einer weiter zunehmend älter werdenden Gesellschaft.

Für diese Herausforderungen halten kreisangehörige Städte, Ämter und Gemeinden sowie der Landkreis Potsdam-Mittelmark eine Vielzahl an familienunterstützenden Maßnahmen und Initiativen bereit. Dazu zählen neben den Investitionen in Bildung und Kindertagesbetreuung auch die Qualitätsentwicklung in den Bereichen Bildung und Erziehung, die Förderung von Ganztagsangeboten, der Ausbau von Sozialarbeit an Schulen, die Betreuung und Versorgung älterer Menschen, die Vorhaltung Regionaler Beratungs- und Familienzentren, Jugend- und Jugendsozialarbeit sowie Bildungsangebote für jung und alt.

Ab sofort ist der neu aufgelegte Familienwegweiser 2020 als verlässlicher Begleiter für alle Fragen in den Bereichen Familie und Soziales erhältlich. Er bietet Orientierung und Informationen zu vielfältigen Themen wie Elternschaft, Beratung und Unterstützung, Gesundheit, Älter werden und Pflege, Bildung sowie Freizeit, Kultur und Sport. Den neuen Familienwegweiser 2020 erhalten Interessierte im Familienzentrum und der Amts-, Stadt- beziehungsweise Gemeindeverwaltung vor Ort und er ist auch oft Bestandteil der kommunalen Babybegrüßungsordner.

Auch die Standorte der Kreisverwaltung in Bad Belzig, Werder (Havel), Teltow und Brandenburg an der Havel sind über die Eingangsbereiche, das MAIA Jobcenter sowie den Fachdiensten Kinder, Jugend & Familie, Gesundheit und Soziales & Wohnen mit Wegweisern ausgestattet. Zudem kann er bequem online über die Homepage des Landkreises Potsdam-Mittelmark unter https://www.potsdam-mittelmark.de/de/bildung-soziales/familienwegweiser/ beziehungsweise dem Link https://yumpu.com/de/embed/view/E5BcU0Nfm2oa1lKw eingesehen werden.