Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Seit gut einem Jahr gibt es die Liebenwalder Kulturkirche und hat sich über das Jahr zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt entwickelt. Eines der ersten Konzerte in den frisch hergerichteten Räumen war das von Doreen und Maik Wolter mit Liedern zur Weihnacht- und Winterzeit. Das erlebt nun am Sonnabend, 7. Dezember, seine zweite Auflage.

Freuen dürfen sich die Gäste wieder auf einen bunten Melodienstrauß, mit dem die Musiker sie auf die kalte Jahreszeit und vor allem die Festtage einstimmen werden. Klar, dass die Klassiker wie "Stille Nacht", "Leise rieselt der Schnee" und andere deutsche Weihnachtlieder nicht fehlen dürfen. Doch auch zahlreiche englische Lieder werden die Musiker vortragen.

Wie schon im vergangenen Jahr haben sich Doreen und Maik Wolter wieder Gäste eingeladen. Mit dabei ist die Entertainerin Claudy Sky aus Berlin, die zum einen als Geigerin zu erleben sein wird, zusätzlich aber auch als Sängerin auftritt.

Grundschulkinder eröffnen

Zur Begrüßung der Gäste haben sich außerdem die Kinder der Liebenwalder Grundschule "Am Weinberg" angesagt, die ein winterliches Programm einstudiert haben und natürlich schon ganz aufgeregt darauf warten, in der Kulturkirche auftreten zu können.

Das Konzert selbst beginnt um 16.30 Uhr. Doch schon eine Stunde zuvor werden die Gäste eingelassen, um sich bei Kaffee und Kuchen sowie Geprächen auf das Konzert einzustimmen.

Vorbestellungen für das Konzertwerden telefonisch unter der Nummer 033054 869666 oder im Internetunter www.bluebirdcafe.de entgegengenommen.