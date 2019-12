red

Speichrow Besonders aus den umliegenden Nachbarorten Pieskow, Niewisch, Doberburg, Goyatz und Lieberose waren die Menschen zu einem Samstagsausflug nach Speichrow zum Weihnachtsmarkt erschienen. Einzigartig schöne Momente wurden dem Publikum durch das Akkordeon Konzert der "Spree Sinphonics" aus Storkow unter der Leitung von Doreen und Lisa Gräfe zu teil. Zum ersten Mal spielten sie am Ufer des Schwielochsees Weihnachtslieder und verkürzten damit die Wartezeit auf "Jurij, den Schweinehirten vom Schwielochsee" musikalisch. Er hatte für die Kinder kleine Geschenke dabei, als er mit seinem roten Kahn zum Ufer gestakt kam. Der Waffelstand und die Pommeshütte hatten kräftig zu tun und auch die Bastelstube wurde von den Kindern gut angenommen. Waltraut Lehmann steckte viel Herzblut in die Umsetzung ihrer kreativen Ideen, die sie gern an die Kleinen weitergibt. Sehr gut wurde auch das Kinderschminken mit Carolin in der alten Eisdiele und das weihnachtliche Kino mit Helmut Bartusch angenommen.

Abends versammelte sich der Speichrower Chor unter dem mit roten Kugeln geschmückten Weihnachtsbaum und sang mit allen, die gern einstimmen wollten Weihnachtslieder, um endlich den Kerzen am Baum Leben einzuhauchen. Dieser wunderschöne Nachmittag/ Abend nahm seinen Abschluss mit den besinnlichen, eindrücklichen Klängen des Lieberoser Posaunenchors.