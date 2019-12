Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Die Bürgerinitiative Schönes Falkensee (BISF) hat auch in diesem Jahr wieder einen Fotokalender zusammengestellt. Der BISF-Kalender "Ansichten 2020" zeigt Motive aus Falkensee und Umgebung, u.a. naturnahe Aufnahmen des Bredower Forsts, der Reiherwiesen, des Niederneuendorfer Kanals oder Tiere der Umgebung. Das Titelbild entstand an der Lake, dem Teich zwischen Spandauer Straße und Geschichtspark. Der Kalender im bildfüllenden Querformat ist für 7 Euro in mehreren Verkaufsstellen in Falkensee und Schönwalde, z.B. in der Buchhandlung Leseratte, Spandauer Straße 188, im Kulturhaus J.R. Becher im Havelländer Weg 67 und in der Apotheke Schönwalde in der Berliner Allee 3 erhältlich. Drei Kalender gibt es für 15 Euro.